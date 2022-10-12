Вокруг Черного моря на мотоцикле

Экстремальное свадебное путешествие этим летом совершили молодожены Александр и Виолетта Дульские. За два месяца ребята посетили 13 стран, преодолели 13 тысяч километров. Но самое удивительное, что весь этот путь они проделали... на мотоцикле.

Согласитесь, дерзко! Даже, если знать, что оба — убежденные и бывалые путешественники, в активе которых — путешествия на велосипедах по Памиру и даже пребывание на Северном полюсе. Но на этот раз...

Впечатлениями и эмоциями, полученными в ходе путешествия, ребята поделились с «Севастопольской газетой».

Для начала рассказали, что свадьбу сыграли в мае, уже тогда решили, что отпуск проведут в длительной поездке. Средством передвижения выбрали Сашин мотоцикл Honda NC 700Х.

Разумеется, его заранее технически подготовили, с пониманием, что большая часть пути проляжет по заграничным дорогам.

Что касается намеченного маршрута, то его пришлось скорректировать с учетом геополитической обстановки. Таким образом изначальные 8 тысяч километров превратились в 13 тысяч, а количество запланированных к посещению стран сократилось с 17 до 13. Уже после путешествия ребята посчитали, что двухмесячное путешествие обошлось им примерно в 4 тысячи евро.

Почти везде они ночевали в палатке, только иногда останавливаясь в гостевых домах. Такой регламент обеспечивает ощущение свободы, позволяет свернуть с наезженных туристических маршрутов и исключить лишние расходы.

Их путешествие началось 4 июля из Севастополя, курс взяли на Северный Кавказ, в Дагестане пришлось задержаться на три недели в ожидании Шенгенской визы.

Загадочный Дагестан

Мотоцикл обеспечивает мобильность и маневренность, что дало возможность подниматься на горные перевалы и общаться с местными жителями.

Дагестан стал одним из самых ярких и самым длительным этапом путешествия, тем более, что удалось побывать там, где обычно не ступает нога туриста. Со стороны горной Чечни через красивейший перевал заехали в Бежту и ближайшие аулы. Здесь ребят угостили домашним козьим сыром, который они ели вплоть до Грузии.

Посетили популярное село Гуниб, откуда налегке съездили в Чох и аул-призрак Гамсутль.

В селе Акуша путешественникам помогли с мелкой поломкой мотоцикла местные байкеры, оказавшиеся представителями администрации этого района.

По дороге в труднодоступное село Кубачи, которое славится своими ремесленниками, Сашу и Виолетту пригласили в дом к жителям аула.

Местные жители были им искренне рады и сами относились к гостям с нескрываемым интересом: дети подходили и трогали ботинки, мотоциклетные шлемы.

Горные перевалы и радушие жителей — главное, что теперь вспоминается о Дагестане.

Сообщение об одобрении Шенгена стало командой двинуться дальше, к грузинской границе, при прохождении которой был выявлен еще один плюс мотопутешествия — стоять в очереди на пограничном пункте не пришлось.

Докучливые алабаи

Первой остановкой в Грузии стал поселок Степанцминда, который они назвали «первой заграницей»: много людей, обилие иностранных туристов, языковая разноголосица...

Общие впечатления от Грузии: вкусно, красиво, приятно.

Для порядка ненадолго посетили Тбилиси, а после отправились в самую высокогорную часть страны — Сванетию — в одно из самых высокогорных сел Европы Ушгули. Оттуда открываются виды на окрестные пятитысячники. В самом селе проживают всего-то 228 жителей, и расположено оно на высоте 2200 метров над уровнем моря.

— Дорога была тяжелой, — рассказала Виолетта, которая за отсутствием водительских прав всю дорогу была пассажиром и штурманом.

Реальной опасностью в горах стали огромные собаки алабаи, которые в тех местах появляются, едва почуют еду.

Однажды заночевали в очень красивой горной долине, для чего установили палатку, в которой разложили относительно небольшой запас еды на несколько дней. Каково же было удивление, когда, приступив к ужину, обнаружили близ себя несколько алабаев, которые бессовестно отобрали весь запас хлеба. А ночью им на смену пришли лошади, которые съели сложенные под тентом яблоки. Для полноты впечатлений: под самое утро их сменили коровы, они стали активно слизывать морось с палатки. Словом, домашних животных в Грузии много, и они чувствуют себя там вольготно.

Спустившись к морю, наши туристы посетили приморский Батуми и привели себя в порядок. Отметили, что жители гор в прибрежной части очень отличаются друг от друга характерами, у моря они более расслабленные.

Север ждет

Турцию ребята планировали проехать насквозь по югу, а потом через острова Эгейского моря перебраться в Грецию. Однако планы пришлось поменять в пользу Черноморского побережья. Альтернативный маршрут оказался не менее интересным по причине его меньшей растиражированности.

В черноморской части Турции население совсем не говорит по-английски, что позволило погрузиться в местную атмосферу. Турки оказались очень доброжелательными, охотно угощали чаем, тем более, что маршрут проходил через чайную столицу Турции Ризе. Что касается еды, то она в Турции особенно вкусна и разнообразна.

— Север страны незаслуженно не пользуется популярностью, по сравнению со средиземноморским югом, — сделали вывод Саша и Виолетта.

Таким образом они доехали до Стамбула, следуя из азиатской части в европейскую.

Особое впечатление произвели Босфор, масштаб и интенсивность движения через Босфорский мост, соединяющий европейскую и азиатскую части города. Но и тут мотоцикл показал свое преимущество перед авто — местные байкеры стали для ребят настоящими драйверами, за их спинами получалось юрко маневрировать в дорожных пробках. После Стамбула встал выбор между Грецией и Болгарией, и выбор пал на последнюю. Отчасти из-за изматывающей жары, которая, как полагали, в Греции только усугубится.

«Нет» означает «да»

Знакомство с Болгарией ребята начали с Пловдива. Разумеется, они были готовы к местной особенности поворачивать голову из стороны в сторону в знак согласия, и, наоборот, кивать в случае отрицания, но все равно поначалу несколько опешили.

Они многого ожидали от Софии, но, когда заехали, были разочарованы — город откровенно не впечатлил, да и сама страна не предстала особенно яркой.

— Может, такого рода впечатлений надо было искать на побережье? Болгария нам показалась неоправданно дорогой, и даже знаменитая болгарская кухня после Грузии и Турции не показалась особенно вкусной, — продолжили путешественники.

Что касается языка общения, то было замечено, что медленная болгарская речь вполне доступна пониманию. Не говоря уже о надписях на кириллице.

— Там помнят советское время, старшее поколение спокойно разговаривает на русском. Все очень удивлялись, узнав, что мы из Крыма, — отметили ребята. Их следующий рассказ был о Македонии.

Маленькая, но жадная

Именно таким оказалось первое впечатление от Македонии. Дело в том, что прямо на границе нашим туристам поставили условием въезда оплату дополнительной страховки в размере 50 евро.

Заметим, что, отправляясь в путешествие, ребята оформили страховку на все страны, включая Македонию, на общую сумму 25 евро, но Македонии это показалось недостаточно.

Это немного испортило настроение, поскольку бюджет был заранее просчитан. Компенсировать моральные издержки удалось невероятной красотой Македонии и ее столицы Скопье: в городе много просторных площадей, красивых скульптур и масштабных фонтанов. Македония стала первой балканской страной, которая заворожила своей архитектурой.

Обратило внимание, что в Македонии существуют зоны проживания по религиозному признаку, что продиктовано неким религиозным винегретом, который существует в стране.

— Сначала кажется, что все жители говорят на одном языке, но потом становится ясно, что языки по мере продвижения по полуострову отличаются друг от друга, — обнаружили наши туристы.

Они с удовольствием рассказали об известной достопримечательности страны — Охридском озере. Среди разочарований — повсеместное господство пиццы, которая откровенно подавила прекрасную местную кухню.

Зато повсюду распространено блюдо под названием «бурек», которое часто решало их проблемы с питанием в дороге.

— На самом деле бурек можно сравнить с многослойным чебуреком с разной начинкой, в том числе из картофеля, капусты, сыра, мяса. У нас получился настоящий гастротур по бурекам, мы начали их есть еще в Турции. Бурек считается лучшим обедом, вкупе с местным айраном. Это очень вкусно и сытно, — улыбнулся Саша.

Противоречивая Албания

По поводу посещения Албании мототуристам довелось выслушать множество предостережений. Большинство знакомых не советовали ехать в эту страну. Теперь сами ребята рекомендуют ее.

— Албания — страна умопомрачительных горных серпантинов, глубоких каньонов и чистейших озер. За два часа на маленьком пароме по озеру Коман можно обогнуть огромный горный массив, который по красоте можно сравнить с крымским затопленным Большим каньоном, если бы по воде можно было проследовать, например, из Счастливого в Соколиное.

Правда, на другой стороне хорошие дороги неожиданно закончились, и мотоциклистам пришлось ехать по ужасной грунтовке, да еще и в ямах. Но на то они и путешественники, чтобы принимать все выпадающие на их долю приключения с радостью.

Сашу удивил таможенный контроль при выезде из Албании — таможенник даже не спрашивает документы, ему достаточно взглянуть человеку в лицо и красноречиво махнуть в сторону выезда.

От Подгорицы до Дубровника

Таков был их маршрут по Черногории. Ребята начали свой путь с севера страны, с национального парка Ловчен. Первым делом решили посетить мавзолей Негоша, последнего духовного правителя Черногории Петра II Петровича-Негоша. Гробница находится на вершине горы Ловчен.

При спуске выяснилось, что с горного серпантина можно увидеть всю страну, до самого Которского залива.

— Ты видишь всю Черногорию как на ладони: города и села, как движутся машины и взлетают самолеты. А еще одним взглядом можешь охватить километров пятьдесят Адриатики, — поделились туристы.

После их ждало уж совсем необычное — в течение одного дня побывать в трех странах, коими стали Черногория, Хорватия и Босния.

Разумеется, главной целью посещения Хорватии стал Дубровник, который, помимо истории, теперь еще известен как место съемки сериала «Игра престолов».

Босния — страна мостов

Именно Босния и Герцеговина, по мнению Саши и Виолетты, самая красивая страна их вояжа. Особо впечатлили каменные мосты, их много, а Старый арочный мост через реку Неретву в городе Мостаре известен еще своими прыгунами.

Саша признался, что у него и самого была идея сигануть с этого моста. Но когда посмотрел с 28-метровой высоты, прыгать как-то расхотелось. Зато местные мужчины превратили прыжки в настоящее шоу. Сначала идет сбор денег от потенциальных зрителей, любопытство которых каждые полчаса удовлетворяется. В целом получается зрелищно, весело и страшно.

Боснийские города покорили кривыми улочками, булыжными мостовыми и черепичными крышами.

А вообще Босния и Герцеговина — это бесконечные тоннели, которыми пробиты горы. Езда в таких условиях предполагает высокую концентрацию внимания и постоянное напряжение.

— Босния нам понравилась своей простотой, — разоткровенничались ребята.

Кстати, в столице Сараево им показали ничем не примечательный пешеходный мостик, на котором 28 июня 1914 года был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд, что стало поводом к началу Первой мировой войны.

Главной особенностью Саша и Виолетта отметили возможность проехать на мотоцикле по заброшенной узкоколейной железной дороге. Сразу за Сараево ребята и проехали 11 километров по такой каменистой трассе через тоннели и заросли. А внизу обрывы! Здесь получили подарок местного жителя-велосипедиста в виде петард, которые, как оказалось, надо иметь на случай появления медведей.

Шарганская восьмерка

Это было уже в западной Сербии, где эта самая Шарганская восьмерка насквозь пропитана историей Сербии начала 20 века.

Билетов на популярную экскурсию, совершаемую на специальном поезде, не было вообще, и все-таки ребята смогли сесть в последний вагон небольшого состава и проехать путь по горам от станции «Мокра Гора». На всем протяжении маршрута (15 километров в одну сторону) ребята проехали 22 тоннеля разной длины. В обратную сторону поезд останавливается, что дает возможность погулять и сделать красивые снимки. После 2,5-часового приключения ребята посетили небольшую деревеньку с декорациями Эмира Кустурицы — Кустендорф (Дрвенград).

Столица Сербии Белград не затмила уже виденных природных красот. Ну и ладно, ведь их ждала Венгрия.

Европейский транзит

Венгрию ребята сочли загадочной страной, там живут совершенно другие люди, говорящие на ином, непонятном языке с непонятной фонетикой. Столицу Будапешт посмотрели транзитом. Собственно, подробного осмотра и не предусматривали. Дальше все пошло, как по маслу, поскольку в Еврозоне можно перемещаться без границ.

Словакия, в отличие от Венгрии, показалась путешественникам гораздо дешевле и понятнее. По дороге посмотрели Кошице — это уже типичный европейский город: с характерной ратушей и площадью Рынок.

Следующей страной стала Польша. Предупреждения, что в Польше с русскими номерами их непременно побьют, оказались полностью несостоятельными. Поляки оказались чудесными людьми, они серьезно и совершенно бесплатно помогли с ремонтом мотоцикла, который, с учетом пробега, требовал технической коррекции. Всё подтянули, всё смазали.

На вопрос о кулинарных впечатлениях ребята не преминули вспомнить польский суп на закваске «журек», а также знаменитый польский сырник.

В Люблине привелось жить в одном хостеле с украинскими беженцами, в общении с которыми не возникло никаких проблем.

— Мы немного волновались насчет перехода польско-белорусской границы, СМИ пугали, что поляки не выпускают русских в Белоруссию. К счастью, ничего подобного не случилось.

Посмотрели Минск, Брест и национальный музей-заповедник Несвижский замок, восхитились.

Оставшиеся 2 тысячи километров пути пролегли через территорию России.

Не спешили из-за накопленной усталости и счастья встречи с домом. А еще тем, что на какое-то время зарядились впечатлениями, которые дороже любых денег.