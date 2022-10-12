Центр занятости модернизируют

Севастопольский Центр занятости будет модернизирован в 2023 году. На «реализацию основных задач» выделят средства из федерального бюджета. Об этом заявила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина в эфире «правительственного часа».

Средства, в том числе, будут направлены на «некие капитальные ремонты», так как в РФ установлены «единые подходы к формату предоставления услуг» и к внешнему виду учреждений, рассказала Е.Сулягина.

В обновленном Центре появятся услуги по психологической поддержке, а с каждым работодателем будет составляться индивидуальный план по поиску квалифицированных сотрудников. Впрочем, работодатели и сотрудники будут называться «клиентами».

«Клиентами у нас являются как люди, которые ищут работу, так и работодатели. Клиентоцентричность — это главное», – сообщила глава департамента.

Модернизировать все российские центры занятости планируется до конца 2023 года. По сути, они должны стать государственными кадровыми агентствами. В рамках модернизации планируется также переобучение сотрудников.