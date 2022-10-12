Сшили термобелье для участников СВО

Севастопольские швеи на предприятии Krutvert сшили и передали для участников специальной военной операции 400 комплектов термобелья. Об этом написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«Татьяна Фёдорова — владелица бренда одежды — узнала, что нашим ребятам понадобится термобелье, закупила ткань за свой счет и кинула клич среди швей Севастополя: откликнулись многие и сшили за выходные почти 400 комплектов: сделали это бесплатно. Термобелье на днях передадут нашим ребятам», — написал губернатор.

Как заявил градоначальник, город планирует купить у этой же организации еще тысячу комплектов для участников СВО. Предприятие Krutvert, позиционирующее себя как бренд семейной одежды, работает в Севастополе с 2019 года. В 2020 года предприятие воспользовалось господдержкой, взяв микрозайм в размере 1 млн рублей под 6% годовых.

«Первый звоночек был, когда у знакомых мобилизовали мужа, и она спросила, не шьем ли мы термобелье. Оказалось что хорошего термобелья нет. Мы закупили полотно и сшили за выходные», — рассказала Т.Федорова.

По ее словам, на призыв бесплатно поработать в выходные откликнулись не только сотрудницы предприятия, но и швеи с «швейного чата». Все работали бесплатно, чтобы помочь «севастопольским ребятам, которые нас защищают».