Севастопольская «вертолетка» станет современным авиапредприятием

На данный момент на предприятии формируются заказы на текущий и два следующих года.

Об этом сообщил директор департамента экономического развития Денис Профатилов 12 октября в ходе своего выступления на пленарном заседании Законодательного собрания Севастополя.

Планами развития реорганизованного предприятия поинтересовался депутат Сергей Борисов.

В своем ответе Д.Профатилов отметил, что на протяжении последних лет много говорили, что предприятие должно работать и обеспечивать ремонт вертолетной техники, базирующейся на территории республики Крым и Севастополя. Но по тем или иным причинам технику отправляли на материк.

Сегодня предприятие является филиалом государственного унитарного предприятия «Авиакомплект», подведомственного Министерству промышленности и торговли РФ.

— По сути, произошло присоединение севастопольского предприятия к крупному холдингу в целях обеспечения дополнительных заказов. Сегодня на предприятии сформированы заказы на 2022 год и формируются заказы на 2023-24 годы, – рассказал Д.Профатилов, отвечая на вопрос парламентария.

По его словам, из федерального бюджета на модернизацию предприятия уже заложено почти 4 млрд рублей. Кроме того, согласно рапорту Минпромторга, данное предприятие будет одним из самых современных и эффективных вертолетных заводов по ремонту вертолетной техники на территории Российской Федерации.

— Также мы заинтересованы в том, чтобы завод распространял свои действия и на гражданскую авиацию. Чтобы были взлеты и посадки вертолетов гражданской авиации и производился ремонт этой техники, – поделился идеями руководитель экономического департамента.