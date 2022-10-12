Самым аварийным днем оказалась среда

По итогам девяти месяцев текущего года в Нахимовском районе на 70% выросло количество автоаварий с участием несовершеннолетних. Но в целом по городу, наоборот, зафиксировано снижение таких случаев в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Всего за девять месяцев зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 89 несовершеннолетних получили различные травмы, гибели детей за данный период времени не допущено», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

По вине водителей пострадали 66 детей. В том числе, 12 — на пешеходном переходе. 36 детей получили ранения при столкновениях, четыре ребенка были травмированы при падении в салоне общественного транспорта и другие виды ДТП.

В семи случаях ДТП водители находились в состоянии алкогольного опьянения, в восьми — не имели прав. Кроме того, автовладельцы превышали скорость и не пропускали пешеходов на переходе. 10 детей сами не соблюдали правила ПДД.



«Самым аварийным днем недели за отчетный период стала среда, время суток с 15 до 18 часов, наибольшее количество ДТП с участием детей произошло в Гагаринском районе, в Нахимовском зафиксирован рост автоаварий с несовершеннолетними почти на 70%», – сообщили в УМВД.



