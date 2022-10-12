Пропавшую в марте женщину убил муж

Предъявлено обвинение 61-летнему жителю Джанкойского района, который убил свою супругу и закопал тело в сарае. Женщина пропала в марте текущего года и мужчина утверждал, что «она уехала по делам».

«Установлено, что в ночь на 2 марта текущего года между мужем и женой в их доме произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой мужчина удушил супругу. Чтобы скрыть следы совершенного преступления, сельчанин закопал погибшую в сарае на территории их домовладения», – сообщили в пресс-службе ГУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

В полицию с заявлением об исчезновении матери обратилась ее дочь. Версия отъезда не подтвердилась: следователи проверили весь круг знакомых и друзей пропавшей женщины. В результате сотрудники Следственного комитета собрали неопровержимые доказательства причастности безвестному исчезновению сельчанки ее супруга.

«Под тяжестью представленных доказательств мужчина признался в совершении особо тяжкого преступления, указав место сокрытия тела и рассказав об обстоятельствах убийства», – сообщили в Следкоме.

На данный момент обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела по статье «Убийство» продолжается.