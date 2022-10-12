Приоритетом севастопольского туризма должна стать военная история

Такую убежденность депутат Вячеслав Горелов высказал после отчетного доклада за 2021 и первую половину 2022 года начальника управления туризма Севастополя Ларисы Остапенко.

Он обратил внимание, что в докладе были перечислены достижения в разных областях туризма — от винной дороги, глемпингов, вебинаров до виа-феррата и пляжей.

– А какие-нибудь объекты военной истории в Севастополе вам знакомы или не очень? – обратился к докладчице В.Горелов.

В ответ прозвучало, что в последнее время в управлении были разработаны несколько проектов на основе грантовой поддержки, в том числе по партизанским тропам.

— Мы не забываем наше историко-культурное наследие. В этом году у нас новые туристические продукты, иммерсионные экскурсии, экскурсии по следам Великой Отечественной войны. Запущена серия театрализованных экскурсий, посвященных Первой обороне, в том числе. Мы начинаем от эногастрономического туризма до военно-познавательного, — парировала Л.Остапенко.

Однако такой ответ не вполне устроил депутата.

— Мы находимся в Севастополе, пережившем две великих обороны, – сказал В.Горелов, напомнив, что даже по мнению немецкого командования, «Севастополь является самой сильной из военных крепостей, которые когда-либо существовали в истории человечества».

Он был поражен, что в докладе чиновницы не упомянуты важнейшие исторические объекты.

Далее депутат сообщил, что в 2014 году сам разрабатывал программу молодежного военно-патриотического туризма и теперь готов передать свои наработки.

Программа включает два вида маршрутов и могла бы работать круглый год.

— Давайте поймем, что это не обычный город, — призвал депутат.