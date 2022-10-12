Приглашают на выставку живописи “Русская Атлантида”

Международный пленэрно-выставочный проект “Русская Атлантида” впервые проходил в Севастополе. В рамках творческой экспедиции севастопольские и художники из России работали на пленэре в Херсонесе. Выставка является итогом их работы.

Проект «Русская Атлантида» существует с апреля 2013 года. За это время проведено более т ысячи дней работы художников в самых разных городах России, от Балтики до Байкала, практически во всех городах Золотого Кольца, а также на Кубани, в Новороссии и в Крыму.

Проект реализуется в партнёрстве с Союзом художников России и призван привлечь к совместной работе живописцев, которых интересует прошлое малых городов России и памятники истории и культуры. Несмотря на возникавшие сложности и отсутствие грантовой и спонсорской поддержки, проекту реализуется все эти годы весьма успешно, объединяя большое количество людей, объединенных идеями мира, добра и просвещения.

Проект «Русская Атлантида» – единственный в России пример того, как в масштабных формах на протяжении многих лет могут успешно решаться задачи сотрудничества церкви и общества по духовно-нравственному просвещению и художественному воспитанию.

Автором, организатором и куратором проекта является заслуженный работник культуры РФ, Виталий Васильев. Попечитель Севастопольского блока проекта-член Союза художников РФ, председатель Творческого Союза Художников Севастополя Сергей Берлов.

В 2022 году состоялись творческие акции в 12 монастырях и православных приходах срединной России, а также – в Краснодарском крае, в предгорьях Кавказа и республике Крым.

Начало выставки в 15:00 по адресу ул. Ленина, 25.