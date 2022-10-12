Почти все мобилизованные получили единовременную выплату

363 мобилизованных севастопольца уже получили единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей. Всего на эти цели из городского бюджета выделено 72,8 млн рублей.

Об этом заявила директор департамента труда и социальной защиты Севастополя Елена Сулягина в эфире «правительственного часа».

«Первая волна мобилизации была определена в количестве 364 человек, поэтому умножим на 200 тысяч. Все эти средства сейчас уже предусмотрены и выделены департаменту труда и социальной защиты. Могу сказать, что по состоянию на эту минуту выплаты произведены 363 мобилизованным из этого списка. Один человек находится в госпитале, поэтому ждем по нему результатов», — заявила Е.Сулягина.

По словам директора департамента, сбор заявлений был организован непосредственно в воинской части. Командир предоставлял выписку из приказа о зачислении мобилизованного в состав воинской части. Этот процесс невозможно было автоматизировать, поэтому все проводилось в ручном режиме.

Также Е.Сулягина заявила, что 7 октября были приняты изменения в Трудовой кодекс, по которым закрепляется стаж мобилизованного. Трудовой договор не прекращается, а приостанавливается. Работодатель обязан произвести все выплаты, положенные человеку на эту дату. И, самое главное, – сохранить рабочее место. В случае нарушений можно будет обратиться в государственную инспекцию по труду или в департамент труда и социальной защиты населения.

«Но поверьте мне, таких случаев у работодателей не будет, есть у нас еще прокуратура и многие другие органы, которые держат эти процессы на контроле», – заверила Е.Сулягина.