Обещают поддержать малый бизнес, обеспечивающий армию

Льготных послаблений малым предприятиям, занятым в обеспечении армии, в городе пока нет, но над этим готовы подумать. На необходимость поддержать небольшие севастопольские предприятия, занятые в обеспечении армии, 12 октября на заседании Законодательного собрания Севастополя обратил внимание депутат Павел Харламов.

Он обратился к директору департамента экономического развития Денису Профатилову, докладывающему парламентариям о проблемах и перспективах развития малого и среднего предпринимательства за 2021 год с актуальным вопросом.

— Сейчас важно в рамках свободной экономической зоны или других инструментов предусмотреть какие-то льготные послабления или способы поддержки предприятий, занятых в обеспечение армии. Не крупных заводов, [в городе работают.. < прим. Ред. ] много инициативных предпринимателей, которые формируют аптечку, шьют чехлы для бронежилетов. Есть ли в планах Севастополя какая-то такая поддержка? – поинтересовался П.Харламов.

Также он спросил о взаимодействии департамента с новыми российскими территориями, освобожденными в ходе СВО на Украине.



Оказалось, что на сегодняшний день, кроме подписанного на Санкт-Петербургском экономическом форуме соглашения между правительствами Севастополя и Луганской Народной Республикой, регулирующего работу нашего региона с подшефными территориями, куда ездят в командировки представители органов власти Севастополя, другие меры пока не разработаны, но ими могу заняться в ближайшее время.



— В целом, мы готовы проработать такое направление, и проработать его с республикой Крым, и с Министерством экономического развития. Может, даже не ограничиваться свободной экономической зоной (СЭЗ), а в целом посмотреть, какие меры, какие мероприятия могут быть предоставлены... Мы их обязательно проработаем, — пообещал Д.Профатилов.