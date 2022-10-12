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Назван организатор теракта на Крымском мосту

Рябов Михаил

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов является организатором теракта на Крымском мосту. Взрывчатку доставляли из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.

«Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ), его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Везли из Одессы

Как отметили в ФСБ со ссылкой на данные следствия, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг и в начале августа отправлено из морского порта Одессы в болгарский Русе по контракту № 02/08/2022 между ООО «Транслогистик УА» (г.Киев) и Baltex Capital S.A. (г.Русе).

«К организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, 1975 г.р., Ковач Денис Олегович, 1979 г.р., Соломко Роман Иванович, 1971 г. р., граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени Леван и гражданин Армении Терчанян Артур, 1985 г.р.», — сообщили в ЦОС ФСБ.

С 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале «Трансальянс» груз был растаможен по правилам ЕврАзЭС, произведена подмена документов, после чего отправителем уже являлось ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Республика Армения, Алаверди), а получателем — ООО «Лидер» (Москва).

В дальнейшем на зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира Краснодарского края.

7 октября при содействии Соломко, гражданина Украины Злоба Владимира Васильевича, 1987 г. р., и еще пяти установленных граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО «ТЭК-34» (Ульяновск), а получателем — несуществующая фирма в Республике Крым.

В этот же день палеты были загружены в грузовой автомобиль гражданина России Юсубова Махира, 1971 г. р., который выехал в Симферополь, а 8 октября в 6.03 мск при следовании по Крымскому мосту осуществлен подрыв.

«Иван Иванович» и еще девять человек

Как отметили в ФСБ, «контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы транспортировки осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся «Иваном Ивановичем», использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, приобретенный в сети Интернет, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя г.Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича, 1988 г.р.».

«В настоящий момент в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления, — сообщили в ЦОС. — Расследование теракта продолжается. Все его организаторы и соучастники, в том числе иностранные граждане, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством».