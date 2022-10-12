На благоустройство пляжей выделено 80 млн рублей

Речь идет о федеральной субсидии, выделенной в этом году на благоустройство севастопольских пляжей.

Об этом 12 октября на сессии заседании Законодательного собрания сообщила начальник городского управления туризма Лариса Остапенко.

По ее словам, в следующем туристическом сезоне примерно 8 пляжей будут снабжены дополнительным оборудованием и дополнительными площадками.

Л.Остапенко также сказала, что к очередному сезону ведется подготовка территорий совместно с департаментом городского хозяйства.

Отвечая на вопрос депутат Романа Кияшко, Л.Остапенко сообщила, что летом 2021 года при управлении создан общественный совет, в который входят 7 членов. Общественный совет проводит заседания минимум два раза в год.