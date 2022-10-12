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Депутатов не впечатлил доклад по экономическому развитию города

Щербакова Евгения

Депутаты Законодательного собрания Севастополя раскритиковали доклад директора департамента экономического развития Дениса Профатилова, который он представил 12 октября на пленарном заседании и который касался развития в городе предпринимательства.

Бодро, но неконкретно

Сам доклад депутат Вячеслав Горелов назвал каким-то словоблудием. При всей бодрости ответов, он отметил их неконкретность.

– Мы вкладываем деньги, а что получаем в ответ, я так и не понял, разве что сохранение количества этих самых предпринимателей. Какой-то мониторинг постоянный ведется в отношении того, что государство потратило рубль своих денег, а получило отдачу в виде восьми рублей или пяти? Или не получило ничего? Если так, то почему? Я не понял этого, – сказал В.Горелов, порекомендовав докладчику в будущем использовать меньше слов, но больше цифр.

По его словам, в итоге получается, что вся задача департамента состоит в том, чтобы только сохранять имеющихся предпринимателей, что для него совершенно непонятно.

– Мы спасаем тех, кто не приносит городу никакого положительного итога. Мы за что боремся, за то, чтобы сохранить какое-то там место или расти? – возмутился депутат. Он также выразил желание более точно понимать, какова эффективность управления малым и средним предпринимательством, этого понимания из доклада у него также не сложилось.

Вопросы без ответов

Депутат Сергей Борисов посетовал, что не на все заданные вопросу ему удалось получить ответы. В том числе об участниках Свободной экономической зоны (СЭЗ).

Сославшись на информацию прокуратуры, он сообщил, что в 2021 году из Единого реестра участников СЭЗ 69 (из 121) были исключены: по причине расторжения договоров в судебном порядке – 47 участников, в связи с расторжением договоров по соглашению сторон еще 21, еще один договор расторгнут в связи с прекращением деятельности ИП.

– По данным УФНС, по состоянию на 1.07.2022 года, по расторгнутым в судебном порядке договорам, отчислению и уплате в бюджет средств за использованные участниками СЭЗ льготы подлежит 103 млн рублей. Из них самостоятельно признаны 14,9 млн рублей, еще 49 млн к перечислению в бюджет начислено в результате проведенной проверки, – сообщил С.Борисов.

По его сведениям, проверки продолжаются, но уже ясно, к взысканию невозможны 33,1 млн рублей, что, по мнению депутата, должно заинтересовать органы прокуратуры.

Шах и мат!

Депутат Василий Пархоменко обратил внимание на известные ему цифровые данные: ВРП (валовый региональный продукт) за отчетный период составил 6,1%, задействовано трудоспособного населения чуть более 4%, заработная плата в промышленности в 2021 году составила 42 тыс рублей, что меньше, чем во многих бюджетных отраслях.

Он также сравнил озвученные цифры с аналогичными в советский период, когда доля ВРП составляла более 60%, а зарплата в промышленности в 2 раза превышала в бюджетной сфере.

– Шах и мат! Нет у нас промышленности в Севастополе! – заключил В. Пархоменко. После этого он рассказал, что недавно имел возможность оценить состояние территории Севморзавода, заметив, что там «можно снимать кинофильмы про последствия атомной войны».

– И ничего, кроме болтовни в части его реконструкции за последние несколько лет не произошло! – констатировал депутат.

После этого он поинтересовался, давно ли докладчик бывал на заводе «Парус»: «О какой реконструкции вы говорите? Он уничтожен полностью, и нечто похожее произошло с промышленным потенциалом Гагаринского района — заводами «Муссон» и « Маяк». Что касается «Азчеррыбы», то ничего и близко сравнимого не создано нас территории Севастополя».

По убеждению В.Пархоменко, промышленность города является тем паровозом, который вытягивает весь город, ведь именно там образуются передовые технологии и туда привлекаются квалифицированные кадры. На базе промышленности возникают научно-конструкторские и проектные институты, создавая настоящую интеллектуальную элиту города, а, самое главное, там оттуда поступают деньги в бюджет.

– А мы продолжаем строить оперный театр и Балаклавскую марину. Не станет севастополец завсегдатаем оперного театра и не причалит яхту в марине! Лучше бы мы эти средства пустили на промышленность, развивая ее, – обратился к коллегам В.Пархоменко.

В завершении своего выступления депутат обвинил руководителей, отвечающих за развитии промышленности в Севастополе, в некомпетентности и несоответствии занимаемым должностям.