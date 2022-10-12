Частный бизнес в Севастополе не ущемляют

Все по закону, но с фактами дискриминации готовы разбираться.

О этом сообщил директор департамента экономического развития города Денис Профатилов 12 октября на заседании Законодательного собрания.

На возможное ущемление интересов частных предприятий и бизнеса в угоду участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в ходе отчета директора департамента экономразвития обратил внимание депутат Роман Кияшко.

В пример он привел случай, когда сельхозпроизводитель пытался получить в аренду земельный участок, но не получил на это согласование.

При этом депутат отметил, что быстро созданные участники СЭЗ практически сразу получают все преференции: землю без торгов, отсрочку на три года по уплате арендной платы и прочее.

Парламентарий удивлен, что несмотря на весомую поддержку бизнеса в СЭЗ за последний год из зоны тем не менее выбыло 70 участников.

– Может, они туда зашли без уплаты налогов, сэкономив деньги, хорошо заработали и помахали ручкой. Стоит ли тогда ущемлять тех участников бизнеса, которые не участвуют в свободной экономической зоне, – спросил Р.Кияшко.

Д.Профатилов объяснил, что закон о свободной экономической зоне создавался в 2014 году, а через год он начал действовать в целях стимулирования работы бизнеса, создания условий для вложения капитала в производство и новые рабочие места.

— Что касается формулировки в ущерб какому-то бизнесу в угоду участников СЭЗ, то тут мы готовы смотреть, разбираться, если такие факты есть... у нас никакого приоритета нет, – заверил чиновник.

– Мы действуем исключительно в рамках закона. Если закон позволяет участнику свободной экономической зоны воспользоваться преференциями, которые предусмотрены законом, мы не можем это запретить, – напомнил Д.Профатилов.