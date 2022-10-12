Аттестовали 750 экскурсоводов

По данным ассоциаций гидов-экскурсоводов, а также гидов-переводчиков и проводников, на данный момент на территории Севастополе работают примерно 800 экскурсоводов, 750 из которых аттестованы.

Об этом сообщила начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко, отчитываясь 12 октября перед депутатами Законодательного собрания о деятельности управления за 2021 года и первую половину 2022 года.

По ее словам, этот показатель не включает переводчиков и проводников. Проводники будут аттестовываться по федеральным нормам.

– Мы понимаем, что в условиях развития информационного поля, число экскурсоводов, возможно, больше. Аттестация позволит нам структурировать рынок и полностью выявить всех участников, – сказала Л.Остапенко.

Она также сообщила, что в целом в сфере туризма занято примерно 3800 предприятий – как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей.

Отвечая на вопрос депутата Вячеслава Аксенова, Л.Остапенко пояснила, что в туристический реестр Севастополя входят порядка 180 средств размещения.