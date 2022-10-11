В онкодиспансере пройдет День открытых дверей

В Севастопольском онкологическом диспансере 15 октября пройдет День открытых дверей по диагностике рака молочной железы. Направление от врача не требуется.

Врачи будут вести приём с 09:00 до 13:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис медицинского страхования, СНИЛС, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Также нужно предварительно записаться на прием, позвонив по номеру 122 или по телефону +7 978 254 50 08 (регистратура поликлиники).



Онкологический диспансер находится по адресу Ерошенко, 13. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы.



