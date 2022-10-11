Учили плести маскировочную сеть

Мастер-класс с участием более 60 горожан прошел на площади Свято-Владимирского собора в Херсонесе 10 октября.

По словам А.Левошко, создание маскировочной сети – довольно трудоемкий процесс.

В качестве основы обычно берется специальная капроновая сеть, по периметру которой вплетается жгут. После этого можно приступить к вплетению маскировочных элементов, для которых подойдут лоскутки подходящего цвета. Пригодятся даже старые вещи, которые у каждого есть дома.

А.Левошко занимается волонтерской деятельностью по переподготовке и переоснащению снайперских подразделений ДНР и ЛНР с 2016 года.

С сентября 2014 года и по август 2015 участвовал в боевых действиях на территории ЛНР в составе отдельного танкового батальона «Август» на должности замкомандира батальона по боевой подготовке, сообщила руководитель пресс-службы Севастопольского благочиния Екатерина Виноградова в Telegram-канале.

«Все кто был на мастер-классе будут плести сети дома, готовые изделия будут переданы в Севастопольское благочиние, после чего севастопольские священники, которые ездят в фронтовую зону с гуманитарным конвоем передадут их военнослужащим», – добавила Е.Виноградова.