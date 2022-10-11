Севморпорт скрыл налоги на 23 млн рублей

Направлено в суд уголовное дело о сокрытии налогов в отношении гендиректора и заместителя директора Севмпорпорта. Обвиняемые полностью возместили ущерб, нанесенный бюджету.

Крымский следственный отдел на транспорте установил, что администрация Севастопольского морского порта с марта по сентябрь 2021 года скрыла денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов.

«Должностные лица искусственно создали ситуацию с отсутствием денежных средств на расчетных счетах порта, а вся финансовая деятельность с кредиторами проводилась в обход расчетных счетов ГУПГС», – сообщили в пресс-службе ГУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

В результате 10 млн рублей были израсходованы на цели, не связанные с уплатой налогов. При этом задолженность предприятия, несмотря на имеющуюся возможность ее погасить, не была ликвидирована и по состоянию на 1 октября 2021 года составляла почти 23 млн. рублей.

Уголовное дело по статье «Сокрытие денежных средств организации» было возбуждено в начале текущего года. Как сообщала «Севастопольская газета», изначально сообщалось о том, что Севморпорт скрыл более 4 млн рублей, чтобы не платить налоги.

Максимальное наказание за сокрытие денежных средств организации в крупном размере (превышает 2,25 млн руб.), за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, — три года лишения свободы.