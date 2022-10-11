Росреестр предложил меры по повышению эффективности использования земли

Нововведения помогут наполнить кадастр точными данными и защитить гражданам свои права на недвижимое имущество.

Ведомство представило для публичного обсуждения проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Об этом сообщили в пресс-центре федеральной службы.

Инициативы направлены на осуществление государственной регистрации права собственности на построенные жилые дома.

Отмечается, что законопроект сохраняет ранее предусмотренную в Градостроительном кодексе РФ обязанность застройщика в течение десяти лет завершить строительство жилого дома, но при этом и зарегистрировать права на него.

В настоящее время подавляющее число граждан регистрируют свои права на построенные жилые дома, поскольку именно государственная регистрация защищает их право собственности.

Вместе с тем в результате анализа выявлено, что на территории каждого субъекта РФ в среднем имеется от одной до пяти тысяч фактически существующих жилых домов, которые используются гражданами без регистрации прав.

«Сейчас фактически собственник земельного участка не защищен от предъявления к нему претензий со стороны контрольно-надзорных органов по вопросу использования земельного участка не по назначению или неиспользования в принципе. Законопроект дает гражданину время на регистрацию прав собственности на земельный участок и дом, а также устанавливает временные рамки. После истечения всех сроков контрольно-надзорные органы будут заниматься вопросами привлечения к ответственности землепользователя», – отмечает руководитель Севастопольской экспертной компании Вадим Старчиков.

Также предлагается закрепить обязанность собственников земельных участков использовать объекты капитального строительства в соответствии с установленным для земельных участков, на которых расположены такие объекты, видом разрешенного использования. Данный вопрос в настоящее время не урегулирован.

Кроме этого, законопроект предусматривает расширение полномочий кадастровых инженеров.

Обязанность представлять заявления о государственной регистрации прав для юридических лиц предусмотрена исключительно в электронном виде. Также появится возможность заверения электронного договора на выполнение кадастровых работ цифровой подписью.

В целом нововведенные законопроекты помогут ведомству наполнить кадастр более точными данными и активизирует граждан защитить свои права на недвижимое имущество, – говорится в сообщении.