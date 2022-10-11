Ресторан «Seavas» в Артиллерийской бухте признан самостроем

Об этом сообщила заместитель губернатора Севастополя Светлана Пирогова.

«В апреле 2020 года правительство города обратилось в Арбитражный суд Севастополя с иском к ООО «ПИР» о сносе за счет собственных средств самовольной постройки ресторана «SEAVAS», расположенного на набережной Адмирала Клокачева, 15», – написала она в своём телеграм-канале.

Судебное разбирательство длилось более двух лет, по делу были проведены две судебные экспертизы.

В результате юридических разбирательств 10 октября судом было принято решение обязать ООО «ПИР» снести самовольную постройку за счет собственных средств.

Решение суда вступит в силу через месяц после вынесения его в окончательной форме.

Ресторан «Seavas» появился в Севастополе на месте и фактически в здании элитного ресторана «Рыбацкий стан» в 2017 году.

Через два года, в 2019 году, прокуратура города выявила нарушения в договоре аренды, согласно которому была незаконно увеличена площадь земельного участка, предоставленного коммерческой структуре в распоряжение еще в 2011 году.