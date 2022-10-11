Реконструируют площадь Восставших

На площади Восставших начались работы по реконструкции, о чем свидетельствует высокий металлический забор, которым строители огородили объездной круг в центре площади, а также часть овального сквера, за остановкой транспорта.

Теперь явно застоявшийся строительный забор, закрывающий вид на гостиницу «Крым», дополнен еще двумя, все вместе они создают новый облик площади. Довершением перечисленного стали вагончики строительных бытовок и несколько ярко-синих кабинок биотуалетов.

- Это все временно! А вообще будет красиво!», – рассказали «Севастопольской газете» строители, расположившиеся в бытовках в ожидании начальства.

Именно к рабочим пришлось обратиться за информацией, поскольку паспорт объекта (информационный щит с ттд стройки) пока не установлен, что оставляет за горожанами право самим фантазировать о содержании очередного этапа улучшения площади.

- Будем делать парковую зону, что коснется этих двух участков, – рассказали рабочие, перечислив главные этапы реконструкции: положат плитку, выполнят озеленение, добавив зеленые насаждения к уже имеющимся. Обещают также обновить освещение и установить скамейки с навесами и урны-мусорники. Предусмотрят также место для установки меноры в еврейский праздник Ханука и елки в новогодье. Из других нововведений — двойная остановка общественного транспорта.

Правда, о чем-то конкретном они рассказать не смогли, пока им поручено демонтировать старую плитку, чем они уже занимаются.

- Приедет геодезист, даст точки, отметки... – развели руками рабочие.

Известно, что заказчик работ ГБУ «Парки и скверы», проектировщик — ростовская фирма, а подрядчик — ООО «Авес-строй».