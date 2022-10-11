Привезли "золото" и "серебро"

Две золотые и пять серебряных медалей завоевали севастопольские спортсмены в Летних Играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления по делам молодежи и спорта.

Двумя золотыми медалями награжден Андрей Граничка, а пятью серебряными — Карина Болдырева.

Многократный чемпион и призер чемпионатов мира Андрей Граничка занял первое место в дисциплине «100 метров брасс» среди мужчин и «200 метров комплексное плавание».

Карина Болдырева завоевала «серебро» во всех номинациях, в которых она участвовала: «150 метров комплексное плавание», «100 метров вольный стиль», «200 метров вольный стиль», «50 метров на спине» и «50 метров вольный стиль».

Летние Игры в Сочи проходили с 3 по 9 октября. В них принимают участие более 1,6 тысячи спортсменов из российских регионов, а также из Белоруссии, Германии, Сербии, Мали, Эритреи, Армении, Туркменистана, Таджикистана и других стран.