В горбольнице №3 имени Даши Севастопольской на улице Надеждинцев открылось гериатрическое отделение. При этом капитальный ремонт учреждения завершится в ноябре.

«Гериатрическое отделение в отдельном корпусе уже работает. Условия с теми, что были до ремонта – не сравнить. Здесь оборудованы двух и трехместные палаты, в каждой из них теперь есть санузел», – сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.



По словам М.Развожаева, также на территории больничного комплекса на завершающей стадии находится строительство модуля, в котором начнёт работу компьютерный томограф. Это будет первый КТ на Корабельной стороне.

Капитальный ремонт больницы начался еще в 2019 году. Подрядчик полностью выполнил фасадную облицовку, заменил кровлю и часть коммуникаций. Но из-за некорректных проектных решений контракт был расторгнут.

Сейчас капремонт готов на 90%. Осталось сделать финишную отделку подвальных помещений, произвести монтаж сантехники, противопожарных датчиков и диспетчеризации. В обновленном здании будут располагаться еще несколько отделений: терапевтическое, ревматологическое и неврологическое. Кроме того, М.Развожаев поручил оборудовать в больнице отделение для раненных в СВО.

