Нашли убийцу спустя пятнадцать лет

Пятнадцать лет назад уроженец Днепропетровской области убил жителя Ялты молотом и закопал его тело в природном заповеднике. Но доказать его вину следователи смогли только сейчас — расследование уголовного дела завершено.

Расследуя преступления прошлых лет, следователи изучили материалы уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения.

Еще в июне 2007 года родственники пропавшего мужчины обратились в милицию. Но поиски результатов не дали, сообщили в пресс-службе Главного управления Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

«Сотрудники органов СК России установили и вновь допросили имевшихся свидетелей, которые указали на возможного подозреваемого. В рамках проведения психофизиологического исследования с использованием полиграфа были получены ценные для следствия сведения, а в ходе допроса грамотного проведенного допроса следователем от подозреваемого получены признательные показания в совершении убийства», – сообщили в пресс-службе.

Выяснилось, что 6 июня 2007 года в одном из ялтинских гаражей двое знакомых распивали спиртные напитки. Возник конфликт: хозяин гаража нанес приятелю несколько ударов по голове молотом, от чего тот скончался на месте.

Следующей ночью преступник вывез тело и закопал его на территории Ялтинского природного заповедника.

Спустя пятнадцать лет он вспомнил и показал, где спрятал труп. Криминалисты извлекли из грунта костные останки. Генетическая экспертиза подтвердила личность погибшего.

Материалы уголовного дела в отношении 59-летнего обвиняемого направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.