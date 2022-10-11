Летящий к земле астероид не опасен

Речь идет об Астероиде 2022 SE37, который в настоящее время сближается с Землей. Однако, по словам Сотрудника Крымской государственной обсерватории, астронома Сергея Назарова бояться его не стоит.

Интересно, что сам астероид был обнаружен в ночь на 1 октября сразу двумя российскими обсерваториями. Было зафиксировано, что это небесное тело имеет диаметр полтора километра, но даже с учетом таких размеров астрономы считают, что человечеству он не опасен.

Чтобы представить, много или мало — полкилометра, стоит вспомнить, что высота Останкинской башни как раз и составляет 540 метров.

– Астероид обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом 3,44 года, максимально удаляясь от звезды на 563 млн км и приближаясь на 120 млн км, – объяснил С.Назаров.

При этом в Интеренете можно найти и другую информацию, другая группа ученых пока не решилась вынести окончательный вердикт относительно безопасности астероида, правда, точно заявила, что, по крайней мере, еще несколько десятилетий об этом можно не волноваться.

Так или иначе, но, по словам С.Назарова, данный астероид относится к категории так называемых сближающихся с Землей. Это означает, что их орбита проходит недалеко от орбиты Земли и теоретически может когда-нибудь пересечься с орбитой Земли. Теоретически.