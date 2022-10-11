Культурно-досуговый центр в Казачьей бухте сдадут в следующем году

Многофункциональный культурный центр в бухте Казачья планируют сдать уже в 2023 году. Об этом в очередной раз сообщила 10 октября директор департамента культуры Ирина Романец.

По ее словам, строительство ведется по программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

– Полностью идет освоение средств этого года, завершение финансирования и сдача в эксплуатацию этого огромного центра, где у нас будет самостоятельная библиотека, филиал музыкальной школы, концертный зал. Центр откроется в следующем году, – сказала И.Романец.

— Долгожданный объект для Казачки. У нас очень много детей военнослужащих, это будет центр дополнительного образования и культурного развития, – поддержал ее губернатор Михаил Развожаев.