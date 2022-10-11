Художественный музей все еще рассчитывают сдать к юбилею

В очередной раз о перспективах завершения ставшего уже легендарным капитального ремонта Севастопольского музея имени М.П.Крошицкого 10 октября заявила директор департамента культуры Ирина Романец.

По ее словам директора,теперь проблема усложнилась увеличением стоимости строительно-монтажных работ, однако все идет по плану и есть шанс эту стройку все-таки завершить в этом году.

– Все там идет по плану, но есть проблемы по оборудованию, – продолжила И.Романец.

– В этом году музею 95 лет, поэтому мы его обязаны ввести. Должен быть не шанс, а твердая уверенность! Все настроены, что мы музей Крошицкого откроем в этом году, – отреагировал на доклад подчиненной губернатор Михаил Развожаев.

Затянувшийся ремонт музея ведется в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года» с весны 2018 года. Изначально за выполнение работ взялась питерская фирма «Гуар», со сроком окончания в декабре 2019 года. Потом этот срок перенесли на год, потом еще и еще на год.

В 2021 году ремонт обещали завершить в августе, потом снова передвинули, на этот раз на конец 2022-го. Но и этот срок теперь не кажется стопроцентно реальным.

Тем более, что сотрудники музея настаивают, что для переезда в новое здание художественных полотен, помещения должны полностью просохнуть после ремонта.

По случаю юбилея там можно будет организовать разве что какую-то временную экспозицию.

Напомним, что дата создания музея – 6 ноября 1927 года.