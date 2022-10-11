Художественную школу все-таки надеются построить

Вопрос строительства в Севастополе Художественной школы не снимается с повестки, несмотря на обещания о предоставлении этому учебному заведению 10 помещений в составе нового объекта в Херсонесе. Об этом заявила 10 октября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор департамента культуры Ирина Романец.

- На очереди стоит и строительство нового здания Художественной школы, который не снимается с повестки дня внедрением нового объекта на Херсонесе.

Сейчас расширим возможности нашей Художественной школы. Там десять классов дополнительных, которые, как мы рассчитываем, начнут работать уже в следующем году., – доложила И.Романец.

Такая информация была положительно воспринята директором Художественной школы Александром Бурцевым. Правда, он сообщил «Севастопольской газете», что не владеет какой-либо конкретной информацией о таких перспективах.

Что касается обещанных 10 классов, то он также рассчитывает на их открытие в следующем году, но этому предшествует большая подготовительная работа.

— Сейчас создается юридической лицо Школы искусств, с началом нового финансового года начнется финансирование. Для начала учебного процесса, после оформления всех документов, необходимо сформировать коллектив, оформить лицензию, без которой невозможность начать учебный процесс, – пояснил А.Бурцев.