Запрещенные предметы пытались перекинуть через ограждение ИК-1

В Симферополе злоумышленники пытались перебросить через ограждение исправительной колонии №1 семь свертков с мобильными телефонами, зарядными устройствами и даже дрожжами.

«Сотрудниками оперативно-режимных служб и отдела охраны на месте правонарушения были задержаны два гражданина. Злоумышленниками оказались 39-летний житель Симферополя и 40-летний житель Симферопольского района», – сообщили в пресс-службе УФСИН России по Крыму и Севастополю.

В результате досмотра у мужчин была изъята крупная партия запрещенных предметов: 7 свертков, обмотанные прозрачной пленкой. В незаконной посылке, предназначенной для осужденных, находились 10 мобильных телефонов, 4 провода USB, 4 зарядных устройства, 3 пары наушников, 1 USB-флеш-накопитель, 6 пачек дрожжей.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении.