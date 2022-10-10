Ввод в эксплуатацию здания бывшего кинотеатра «Океан» перенесли на 2023 год

Ремонт здания кинотеатра «Океан», которое должно стать дополнительной сценической площадкой Севастопольского театра юного зрителя, почти близок к завершению, вводу в эксплуатацию препятствуют усложнившиеся вопросы оснащения.

Об этом 10 октября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщила директор департамента культуры Ирина Романец.

По ее словам, на объекте уже полностью выполнены строительно-монтажные работы.

– У нас модернизация по оснащению — в программе правительства Москвы в объеме 31 млн рублей стоит на следующий год, но мы в связи с усложнившейся ситуацией по импортозамещению и по изменившейся логистике, уже сделали новую госэкспертизу, новую оценку. Немножко там подросла цена, но все знают об этой небольшой проблеме. Экспертиза у нас есть, мы рассчитываем, что на следующий год мы введем этот тоже новый объект для данного района. Это будет новая площадка ТЮЗа, куда сможет расшириться наш театр юного зрителя, – сообщила И.Романец.

Напомним, что ввести здание в эксплуатацию планировали в начале 2022 года.

Директор департамента культуры также вспомнила о планах строительства новых зданий для Театра танца имени Вадима Елизарова и Севастопольского театра юного зрителя.

И Романец также похвалилась щедрым финансированием постановок СевТЮза из федерального бюджета.

Так, за последний год в рамках программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя этот театр поставили 8 премьер на федеральные средства. В этом году театр получил на эти цели 12 млн рублей.