Вопрос по швейным фабрикам остался без ответа

Некоторые российские швейные предприятия стали производить вещи для армии: спальники и вещевые мешки, термобелье и другие необходимые вещи для военных. «Севастопольская газета» попыталась выяснить, как обстоят дела в нашем городе.

Узнать хоть какую-то информацию оказалось крайне проблематично. А официальный ответ департамента экономического развития на информационный запрос редакции на столь актуальную тему не слишком прояснил ситуацию.

Много лет главным городским предприятиятием, одевавшим мужчин Севастополя, была фабрика имени пулеметчицы Нины Ониловой. Где как ни там шить одежду для воинов?

Дозвониться до швейной фабрики по телефонам, указанным на сайте, не получилось. Городской — не работал, мобильный и вовсе не существует. В магазине, который торгует фирменными костюмами «Нины», сказали, что «произошло разделение компаний», одежда, костюмы в том числе, закупается на других предприятиях. Прозвучал и намек, что фабрика уже просто не работает.

В департаменте экономического развития предложили направить официальный запрос, что и было сделано.

«Прошу предоставить информацию, какие швейные предприятия (не ателье) существуют на сегодняшний день в Севастополе. Осуществляется ли пошив военного обмундирования и другой продукции для фронта в нашем городе? Если да, то стало ли больше заказов и насколько? Что именно шьют фабрики? Работает ли сейчас «Фабрика им.Нины Ониловой»? Действительно, ли компания (фирма, которая является правопреемником фабрики) испытывает проблемы? Если да, то как ваш департамент помогает их решить?», —спросила «Севастопольская газета».

Ответ от департамента экономического развития пришел оперативно. Чтобы узнать о действующих швейных предприятиях, в департаменте предложили зайти на сайт налоговой службы в раздел «Прозрачный бизнес».

Судя по информации, размещенной там, швейные предприятия в Севастополе существуют. Например, в графе «производство одежды» указаны 14 предприятий. Правда, при более внимательном изучении выяснилось, что некоторые из них уже прекратили деятельность. Например, «Айлэнд Плюс» и ряд других. ООО «Алтын Бахар» и «Ирна» исключены из ЕГРЮЛ. ООО «Данс Фокс» и ООО «Золушка Плюс» являются микропредприятиями. В целом, сколько в Севастополе полноценных швейных предприятий, так и осталось загадкой.

В списке есть и швейная фабрика «Им.Нины Ониловой», которая считается «малым предприятием». По данным налоговой, там работают 19 человек.

Кстати, во время пандемии ковида фабрика переориентировалась на пошив многоразовых масок — это был государственный заказ. На смену выходило до 40 человек (в штате числилось 60). Журналистов тогда пригласили на производство. Логично предположить, что и сейчас на предприятии произойдет что-то подобное, но пока не произошло.

Согласно ответу департамента, «меры государственной поддержки являются универсальным для всех производителей промышленных товаров (кроме индивидуальных предпринимателей)». Среди мер — субсидия на компенсацию части процентной ставки по кредитам и займам и субсидия на проекты по модернизации и техническому переоснащению промышленных предприятий.

Кроме того, по информации директора департамента экономического развития Севастополя Дениса Профатилова, в 2020 году была создана НКО «Государственный фонд развития промышленности города Севастополя». Этот фонд предоставляет льготные займы на реализацию проектов по внедрению современных технологий, организацию импортозамещающих производств. Сумма займа достигает 100 млн рублей, ставка — от 1% годовых на срок до семи лет.

Шьется ли военное обмундирование, испытывает ли старейшее швейное предприятие города проблемы, стало ли больше заказов — эти вопросы и остались без ответа.