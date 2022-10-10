В детские сады Севастополя поставляли просроченные продукты

В шести дошкольных учреждениях города использовали замороженные субпродукты с недопустимым сроком годности.

В ходе мониторинга специалистами Россельхознадзора с помощью системы «Меркурий» выявлены нарушения поставок продуктов в детские сады №5, №91, №128, №126, №103 Севастополя, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Контрольным ведомством установлено, что в этих дошкольных учреждениях при организации питания используются замороженные говяжьи субпродукты (печень) со сроком годности более шести месяцев.

В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», при изготовлении пищевой продукции для детского питания не допускается использование субпродуктов со сроками годности более полугода.

Указанным детским дошкольным учреждениям объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и решение по принятию мер по их соблюдению.