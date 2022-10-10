В больнице №3 поручено оборудовать отделение для раненых в СВО
Поручение оборудовать отделение для раненных в СВО (специальной военной операции) в городской больнице №3 имени Даши Севастопольской дано 10 октября на аппаратном совещании губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым руководителю горздрава Виталию Денисову.
— Надо подумать, как сделать отдельное медицинское обслуживание для тех, кто вернется с ранениями и каким-то образом закрепить это в отдельном порядке. Проработайте этот вопрос, – распорядился М.Развожаев.
По его поручению, для таких пациентов должен быть организован отдельный учет, с задействованием необходимых корпусов.