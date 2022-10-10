Утвердили правила передвижения на электросамокатах, гироскутерах и сигвеях
Соответствующий документ, предложенный Минстрансом, утвердило Правительство Российской Федерации.
Речь идет о внесении изменений в Правила дорожного движения (ПДД), касающихся езды на электросамокатах и гироскутерах.
Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус — средства индивидуальной мобильности.
Скорость и масса ограничены
В правилах говорится, что перемещаться на средствах индивидуальной мобильности можно со скоростью не более 25 км/ч (или меньше, по решению городских властей, если установлен соответствующий дорожный знак).
Акцентируется внимание, что масса электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 килограммов.
Пешеходы – в приоритете
При совместном передвижении пешеходы получают приоритет. Водители средств индивидуальной мобильности должны будут рассчитывать свою скорость, исходя из этого правила.
Спешиваться, иметь тормоза и фары обязательно
Для пересечения дороги по пешеходному переходу пользователям гироскутеров, сигвеев и аналогичных средств необходимо спешиваться.
Кроме того, на электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю проезжей части дороги только лицам старше 14 лет и только в случае отсутствия другой инфраструктуры (велодорожки, велополосы, тротуары, обочины).
Еще одно обязательное условие — движение допускается при ограничении максимальной скорости на этой дороге – 60 км/ч, а также разрешении движения по ней по ней велосипедистов.
При этом, самокат или другое устройство, двигающееся по правому краю дороги, обязательно должны иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета.
На роликовых коньках — на тротуары
Новый статус не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки. Люди, использующие их, по-прежнему приравниваются к пешеходам.