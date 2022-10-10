Туриндустрии Крыма выделят 1,6 млрд рублей

На поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя будет выделено 1,6 млрд рублей путем перераспределения средств внутри нацпроекта по туризму.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе трансляции в эфире телеканала «Россия-24» оперативного совещания у председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

«Ростуризму поручено постоянно мониторить ситуацию в отрасли и предоставить в правительство данные об оценке ущерба. Мы с Минфином уже проработали выделение 1,6 млрд рублей путем перераспределения средств внутри нацпроекта по туризму на поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя. До среды Ростуризм должен подготовить и представить соответствующие нормативные акты», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Гостям Крыма, которые планировали завершить свой отдых в минувшие выходные, было предложено бесплатно оставаться в гостиницах и санаториях. По поручению главы Крыма Сергея Аксенова пребывание туристов будет компенсировано отелям за счет республиканского бюджета, добавил вице-премьер.

О ситуации на Крымском мосту

В субботу, 8 октября, на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли три человека. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.

В связи с ЧП создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено, также частично возобновлено движение легковых автомобилей.