С началом мобилизации в стране появились новые виды мошенничества

Об этом сообщает волонтерский штаб «Мы вместе — Севастополь». В волонтерском штабе напомнили, что ОНФ оказывает такую помощь бесплатно.

Кроме того, появились и сообщения от «мобилизованных» с соцсетях и мессенджерах, например, такого содержания: «Я мобилизован, не ел сутки, буквально мелочью не поможете?».

Такой аккаунт необходимо заблокировать.

Также мошенники рассылают смс-сообщения, в которых указывают, например, номера телефонов +380665803498, +380931192984 и другие. По ним предлагается звонить участникам СВО для оказания юридической помощи.

Приходят и сообщения «за деньги исключить человека из списка на мобилизацию».

«Естественно, ни у кого нет доступа к спискам», – сообщают в штабе.

В Интернете сообщают еще об одном виде преступления: тех, кто не хочет попасть под призыв на СВО, приглашают зарегистрироваться на сайте-однодневке и закачать туда все свои данные, включая фотографию и скан паспорта.

Злоумышленники обещают внести человека в «общую базу негодных к службе». Но сотрудники полиции предупреждают, что эта информация может быть использована в любых целях.