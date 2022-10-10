Предусмотрели меры социальной поддержки участникам СВО и их семьям

Разработан проект закона, предусматривающий меры социальной помощи и поддержки военнослужащих, добровольно прибывшим в военный комиссариат в Севастополе и призванных на военную службу в соответствие с Указом Президента.

Документ рассмотрен 10 октября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя. Его предстоит доработать, согласовать и внести на рассмотрение в Законодательное собрание.

Как сообщила заместитель директора департамента аппарата губернатора и правительства Севастополя Вита Романив, проект закона уже проработан с профильными структурами.

В документе предусмотрены следующие меры социальной поддержки участникам СВО (специальной военной операции) и членам семьи погибших участников СВО. Среди них:

— компенсация расходов на оплату жилого помещения в размере 50% от общей стоимости;

– прием детей в детский сад и освобождение от уплаты за их посещение;

– бесплатное предоставление детям услуг по отдыху и оздоровлению в соответствие с законодательством города;

– предоставление земельных участков, находящихся в собственности города Севастополя, бесплатно и согласно установленному законодательству;

— обеспечение детей бесплатным питанием в государственных образовательных организациях города;

– право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи;

– содействие в трудоустройстве.

Отмечено, что все перечисленные меры предоставляются как участникам, так и членам семей погибших.

Дополнительно членам семей погибших в СВО предусматриваются меры, которые дополнятся бесплатным проездом во всех городских видах транспорта. Поскольку сами участники СВО приравнены к ветеранам боевых действий, для которых предусмотрены федеральные, льготы дополняются членам семей.

Кроме того, предусматривается бесплатное посещение школьниками групп продленного дня, предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому категориям лиц, которые в этом нуждаются.

По словам В.Романив, перечисленные меры прорабатываются с департаментом финансов.

Она также сообщила, что семьям погибшим выплатят по миллиону рублей, по 200 тысяч — получат все мобилизованные.

В качестве дополнительной меры прорабатывается постановление о бесплатной выдаче детям участников СВО новогодних подарков и приглашение их на новогодние елки.