Предусмотрели меры социальной поддержки участникам СВО и их семьям
Разработан проект закона, предусматривающий меры социальной помощи и поддержки военнослужащих, добровольно прибывшим в военный комиссариат в Севастополе и призванных на военную службу в соответствие с Указом Президента.
Документ рассмотрен 10 октября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя. Его предстоит доработать, согласовать и внести на рассмотрение в Законодательное собрание.
Как сообщила заместитель директора департамента аппарата губернатора и правительства Севастополя Вита Романив, проект закона уже проработан с профильными структурами.
В документе предусмотрены следующие меры социальной поддержки участникам СВО (специальной военной операции) и членам семьи погибших участников СВО. Среди них:
— компенсация расходов на оплату жилого помещения в размере 50% от общей стоимости;
– прием детей в детский сад и освобождение от уплаты за их посещение;
– бесплатное предоставление детям услуг по отдыху и оздоровлению в соответствие с законодательством города;
– предоставление земельных участков, находящихся в собственности города Севастополя, бесплатно и согласно установленному законодательству;
— обеспечение детей бесплатным питанием в государственных образовательных организациях города;
– право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи;
– содействие в трудоустройстве.
Отмечено, что все перечисленные меры предоставляются как участникам, так и членам семей погибших.
Дополнительно членам семей погибших в СВО предусматриваются меры, которые дополнятся бесплатным проездом во всех городских видах транспорта. Поскольку сами участники СВО приравнены к ветеранам боевых действий, для которых предусмотрены федеральные, льготы дополняются членам семей.
Кроме того, предусматривается бесплатное посещение школьниками групп продленного дня, предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому категориям лиц, которые в этом нуждаются.
По словам В.Романив, перечисленные меры прорабатываются с департаментом финансов.
Она также сообщила, что семьям погибшим выплатят по миллиону рублей, по 200 тысяч — получат все мобилизованные.
В качестве дополнительной меры прорабатывается постановление о бесплатной выдаче детям участников СВО новогодних подарков и приглашение их на новогодние елки.