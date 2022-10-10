Обещают модернизировать библиотеки и музыкальные школы

В рамках национального проекта развития культуры предусмотрена модернизация севастопольских библиотек и музыкальных школ. Об этом 10 октября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщила директор департамента культуры Ирина Романец.

По ее словам, из 56 библиотек, которые есть в городе, девять уже приведены к модельному стандарту, в том числе недавно две библиотеки — на Хрюкина,10 и на Геловани,24.

Кроме того, модернизируются музыкальные школы.

– Мы каждый год приобретаем музыкальные инструменты. В этом году полностью переоснащены две музыкальные школы – №4 и №5, – продолжила И.Романец.

По ее словам, сейчас проходит капремонт детской музыкальной школы №4 в Балаклаве, с общим объемом финансирования — 40,2 млн руб..

– По этому объекту у нас есть сложности из-за подрядчика. Но мы не оставляем надежды, что все вовремя сделаем в ручном режиме. Наращиваем сейчас обороты, чтобы до конца года этот объект все-таки закрыли, – заверила И.Романец.