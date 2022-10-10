Научная конференция собрала 150 ученых

Культурное, историческое, религиозное наследие полуострова, его географическое положение важны для России и для всего русского мира.

Такой вывод сделан участниками VI Международной научной конференции «Исторические, культурные, межнациональные, религиозные и политические связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока». Конференция стала одним из самых крупных научных событий, состоявшихся в Севастополе и Крыму за последние шесть лет.

Об этом «Севастопольской газете» рассказал доцент кафедры «Востоковедение» СевГУ, заведующий Центром историко-археологических исследований Крыма и Средиземноморья, кандидат исторических наук Виктор Лебединский.

В течение трех дней в научных обсуждениях приняло участие более 150 человек – представители более 30 академических организаций, высших учебных заведений, музеев.

К началу симпозиума был опубликован сборник материалов из 86 научных статей. В нем представлены труды ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани, Симферополя, Севастополя, Керчи, а также Германии, Абхазии, Белоруссии.

В первый день работы форума доклад о деятельности Института востоковедения в Крыму в 2014-2022 годах представила коллегам замдиректора по научной работе Института востоковедения, к.и.н.Наталья Романова.

В документе приводились данные о сотрудничестве института, научных исследованиях и проектах, результатах и перспективах развития.

По словам докладчика, ключевая задача конференции – подчеркнуть важность Крыма в данном регионе.

«Мы знаем, насколько важен Крым не только точки зрения культурно-исторического наследия или его религиозного значения, но даже по тому географическому положению, которое он занимает, то есть, насколько это важно для нашей страны и для русского мира», – заявила Н.Романова.

Работа конференции строилась в виде девяти секций, посвященных межнациональным и политическим отношениям народов Крыма в прошлом и настоящем, политическим, торговым, культурным связям Крыма со странами Средиземноморского региона и странами Востока, письменным источникам по истории региона, историографии и картографии Средиземноморской и Причерноморской акватории, этнической истории Крыма, археологии, нумизматике и эпиграфике Крыма в контексте экономических и культурных связей полуострова.

В резолюции, принятой по итогам конференции, отмечена важность мероприятия, ставшего одним из значимых научных форумов в Севастополе, а также необходимость продолжить работу по ежегодному проведению конференции.

Организаторами научной конференции выступили Институт востоковедения Российской академии наук, Севастопольский государственный университет (СевГУ), Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», на базе которого проводилось мероприятие.

Кроме этого данный симпозиум был включен в комплекс мер Правительства РФ по восстановлению исторической справедливости, политическому, социальному и духовному возрождению армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов, подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по национальному и иным признакам.