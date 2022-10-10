На месяц ограничат движение в центре города

В связи с реконструкцией водовода на улице Кожанова временно ограничат движение транспорта.

Об этом сообщается на сайте правительства Севастополя.

Проезд будет закрыт с 10:00 10 октября до 23:59 11 ноября на ул.Кожанова, от пересечения с улицей Хрусталева до перекрестка с улицей Руднева.



Ограничения коснутся всех видов транспорта, сообщили в департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры и призывали водителей учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.