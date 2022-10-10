Филиал культурного комплекса «Корабел» в Любимовке отремонтируют к 20 ноября

Окончание ремонта филиала севастопольского культурного комплекса «Корабел» в поселке Любимовка планируется к 20 ноября, сейчас там ведутся завершающие работы.

Об этом 10 октября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя доложила директор департамента культуры Ирина Романец.

– Там у нас объем финансирования 63,8 млн рублей, и прямо к 20 ноября планируем завершить объект. Он в хорошем темпе у нас идет, хорошие объемы. Действительно будет достойное учреждение, которым будем гордиться, – заявила директор департамента культуры Ирина Романец.

Она также рассказала о планах приобрести многофункциональный передвижной культурный центр.

– Уже заключен договор на 7 млн руб, согласно которому до конца года будет поставлен специализированный транспорт для Балаклавской централизованной клубной системы, – сказала И.Романец.

Она также назвала еще один проект, связанный с созданием третьего в городе виртуального концертного зала на базе нового учебного учреждения, созданного по программе правительства Москвы в селе Родниковое.