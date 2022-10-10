Есть предварительные данные по взрыву на Крымском мосту

Российские власти не сомневаются в том, что взрыв на Крымском мосту был терактом, направленным против критически важной гражданской инфраструктуры, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Он добавил, что за происшествием стоят украинские спецслужбы.

«Как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины», — цитирует ТАСС главу государства.

Руководитель СК подтвердил это, добавив, что в подготовке теракта украинским спецслужбам помогали граждане России и зарубежных государств.

В субботу, 8 октября, на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли три человека. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.

Дело по статье «Терроризм»

Открывая встречу, В.Путин обратил внимание, что следователи «уже более суток работают над расследованием события, которое произошло вчера рано утром на Крымском мосту». Он указал, что уже есть предварительные данные расследования и попросил главу СК доложить о результатах.

В ответ А.Бастрыкин рассказал, что следственная группа Главного следственного управления, эксперты, криминалисты, «очень оперативно прибыли на место происшествия», «с участием специалистов взрывного дела, криминалистов детально осмотрели место происшествия, сделали предварительные, обоснованные выводы».

«Мы возбудили дело по части второй статьи 205 „Терроризм“, и это подтверждается данными первоначального этапа расследования. Допрошено много свидетелей, очевидцев, начаты и в значительной степени завершены специальные экспертные исследования — это взрывотехническая экспертиза, генетическая, криминалистическая. Даны соответствующие поручения о проведении оперативно-разыскной деятельности органам ФСБ, МВД России», — сообщил он.

Уже установлен маршрут движения грузовика, который был подорван, это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. Установлены перевозчики — лица, которые участвовали в организации движения грузовика. «С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт, и людей, которые действуют на территории Российской Федерации.

СК продолжает экспертные исследования «в плане уточнения целей и задач этого подрыва». А.Бастрыкин подчеркнул, что ЧП, «безусловно, носит террористический характер».

«Это акт терроризма. Все наши данные первоначального этапа расследования сегодня позволяют нам сделать однозначный вывод — это теракт, который готовили украинские спецслужбы, и целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для Российской Федерации, особенно в Крыму», — указал он.