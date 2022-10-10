Движение электросамокатов отрегулируют специальными дорожными знаками

Специальные дорожные знаки будут регулировать движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Как сообщили в Минтрансе России, само решение о местах конкретной установки знаков будет приниматься местными властями, в зависимости от имеющейся дорожной инфраструктуры.

Также сообщается об утверждении двух новых дорожных знаков: один будет означать место зарядки электромобилей, второй информировать о запрете движения автобусов. При этом оговаривается, что запрет не коснется автобусов, следующих по маршрутам общественного транспорта и школьных автобусов.

Изменится также внешний вид знаков платной парковки и парковки для инвалидов. Так, в первом случае, к традиционной букве «Р» добавится изображение монет, во втором, рядом с буквой нарисуют изображение инвалида-колясочника.

Еще одним нововведением станет визуальное разделение зон платной и бесплатной парковки. Теперь зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, бесплатной — белыми. Предполагается, что это поможет автолюбителям быстрее лучше ориентироваться при выборе места парковки.