Ассоциация выпускников сформирует положительный имидж СевГУ

В Севастопольском государственном университете (СевГУ) создана Ассоциация выпускников, председателем попечительского совета которой избран спикер Заксобрания Владимир Немцев.

Об этом сообщили в пресс-службе университета. Главная задача Ассоциации – объединение всех выпускников университета в единое сообщество.

К сотрудничеству уже привлечены успешные и активные выпускники, готовые делиться опытом с лучшими студентами.

«Процесс взаимодействия участников Ассоциации многообразен: проведение мероприятий, активная программа наставничества, участие в социальных сетях, волонтёрская и благотворительная деятельность», – сообщили в пресс-службе. Эффективно взаимодействовать планируется также с потенциальными работодателями. Предполагается, что сообщество поможет сформировать корпоративный дух и имидж образовательного учреждения. Исполнительным директором Ассоциации стал член Центрального комитета союза молодежи Денис Цыганок.

Отмечается, что Владимир Немцев и Денис Цыганок — выпускники университета.