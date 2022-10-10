Анализ повреждений Крымского моста продолжается

Об этом доложил глава Минтранса РФ Виталий Савельев на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 10 октября, сообщает ТАСС.

«Проезд по поврежденному участку [ж/д путей — прим. ТАСС] осуществляется со скоростью 40 км/ч. Получение заключения о проведении обследования и о состоянии неисправного пути ожидается компанией «Российские железные дороги»к 13 октября», — сказал В.Савельев.

По словам министра, одна нитка ж/д сообщения Крымского моста на сегодняшний день закрывает потребности во всех перевозках. Железнодорожное сообщение по одному пути Крымского моста было возобновлено вечером в субботу.

На этом же совещании вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что на железнодорожной части Крымского моста необходимо заменить два пролета.

«Ведем обследование железнодорожного полотна, предварительно видим необходимость замены двух пролетов, но уже в первый же день силами Крымской железной дороги восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов. На доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют», — сказал он.

О движении по Крымскому мосту

В части автомобильного сообщения, по словам Савельева, с 9 октября по Крымскому мосту обеспечено двустороннее движение по неповрежденной части автомобильной трассы через Керченский пролив. На утро понедельника по мосту проехало 6,852 тысяч автомобилей.

Также Федеральная таможенная служба РФ 10 октября поставит на Крымский мост мобильный инспекционно-досмотровый комплекс для увеличения пропускной способности, добавил министр.

Грузовые и пассажирские автобусы будут направлены на Керченскую паромную переправу, их передвижение по Крымскому мосту пока остановлено.

«Все грузовые и пассажирские автобусы на Крымский мост пока допускаться не будут. Принято решение направлять их на Керченскую паромную переправу, где возобновлена работа морских паромов. Особо отмечу, что грузовые автомобили, которые перевозят скоропортящиеся продукты, будут отправлены на паромах в приоритетном порядке», — пояснил В.Савельев.

Через Керченский пролив ходят три пассажирских судна вместимостью 100, 200 и 250 человек. К утру понедельника с помощью пассажирских паромов с привлеченными судами перевезено около 2,8 тысяч пассажиров.

Автомобильными паромами общей вместимостью до 50 автопоездов к понедельнику перевезено в обоих направлениях 407 грузовых машин, около 1,75 тысяч пассажиров. Кроме того, 10 и 15 октября запланировано прибытие еще двух дополнительных автомобильных паромов, а 12 и 15 октября — трех железнодорожных паромов.

Для проведения дноуглубительных работ из Геленджика будет привлечен земснаряд «Росморпорта». Ожидается, что работы по углублению в порту Керчь завершатся к 14 октября.

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Также была нарушена работа ж/д-части моста, сейчас железнодорожное движение восстановлено.