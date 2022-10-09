Движение по Крымскому мосту восстанавливается

К вечеру 8 октября транспортное сообщение с полуостровом, прерванное из-за теракта на Крымском мосту, было возобновлено.

По железнодорожной части пошли и грузовые, и пассажирские составы. Движение поездов войдет в привычное расписание в течение суток.

Автомобильная часть моста открыта в реверсивном движении по одной полосе для легковых автомобилей.

Запущен бесплатный паром для автотранспорта через Керченский пролив. Первоначально предполагалось, что сделают это только во второй половине воскресенья, 9 октября.

Составляют график восстановительных работ

В связи с чрезвычайным происшествием на мосту по поручению Президента РФ создана правительственная комиссия, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В ее состав также вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора, Росгвардии, МВД и ФСБ, главы Краснодарского края и Республики Крым.

«После осмотра самого моста провел совещание. Короткие итоги: ЖД сообщение запускаем и для грузовых, и для пассажирских. Автомобильное движение пока в реверсивном режиме по одной полосе. Будем восстанавливать вторую полосу в ближайшее время», — написал М.Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что по разрушенной части моста ведется обследование. К утру 9 октября будут первые результаты. В течение суток составят план-график восстановительных работ.

«Паромные переправы будут работать, по мере обследования будем понимать можем ли пускать на мост и грузовые машины. Губернаторам Крыма и Краснодарского края дал поручение информировать жителей о пунктах обогрева, перехватывающих парковках и состоянии моста, чтоб люди понимали какая ситуация, если решат поехать по мосту. Буду ежедневно проводить заседание штаба и оперативно решать все вопросы», — пообещал вице-премьер.