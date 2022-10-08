За уровнем цен на полуострове следит прокуратура

Операторы топливного рынка и представители крупных торговых сетей на полуострове располагают необходимыми запасами товаров, поэтому цены не должны вырасти из-за прекращения движения по Крымскому мосту.

По поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокуратуры Республики Крым и города Севастополя обеспечат надзор за недопущением повышения цен производителями, поставщиками и организациями розничной сети (включая интернет-торговлю), а также стоимости востребованной продовольственной продукции и топлива.

Органами прокуратуры взята на особый контроль ситуация с доступностью для населения автомобильного топлива, продуктов питания и товаров первой необходимости.

Прокурорами будут решительно пресекаться любые попытки создания искусственного дефицита названной продукции и необоснованного завышения цен, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Севастополя.

Бензин и макароны есть!

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал ситуацию со снабжением города продуктами и топливом в связи с ЧП на Крымском мосту.

«Как и говорил: запас бензина в Севастополе — на 40 суток. Поступают сигналы, что люди на заправках пытаются покупать бензин под запас канистрами. Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж: бензин в канистры отпускаться не будет. Как и говорил: запас продуктов в городе тоже достаточный: сахар на 23 дня, мука на 27 дней, макароны на 29 дней, масла подсолнечного на 46 дней, консервы мясные на 106 дней, и так далее», — написал губернатор в соцсетях.

Он добавил, чтобы избежать ажиотажа вводится ограничение на отпуск товаров бакалейной группы: в одни руки до 3-х килограммов или трех пачек продуктов.

«Мы не отрезаны от материка! Есть сухопутные коридоры через новые территории, уже заработала паромная переправа в районе Крымского моста. Сохраняйте спокойствие. Не поддавайтесь панике», — призвал жителей города губернатор.

Позже губернатор сообщил, что все ограничения на продажу продуктов и топлива сняты: «Никакого дефицита нет и не будет».