Транспорт в Крым пойдет через освобожденные территории

Об этом 8 октября сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено. По его информации, сейчас на местах ждут решения специально созданной правительственной комиссии, проработан альтернативный маршрут с полуострова через освобождённые территории. Часть грузового транспорта уже перенаправлена.

Есть на сегодняшний день задержки с железнодорожным сообщением. По его информации, 8 и 9 октября запланирована отправка двух пассажирских поездов по маршрутам Севастополь-Санкт-Петербург и Севастополь-Москва.

— Соответственно, мы ждём информацию от наших коллег из Гранд-экспресс, которую мы разместим. Пассажиры этих поездов тоже будут предупреждены о задержке, — сообщил глава дептранса.

По словам П.Иено, позвонив в колл-центр по телефону компании «Гранд-экспресс сервис» 88007755453, а также в справочную службу автовокзала «Севастополь» по номеру 48-81-55, можно будет получить информацию о сроках переноса отправления поездов.

Он также пообещал, что все пассажиры, вынужденные задержаться с отъездом, будут своевременно размещены и проинформированы.

Кроме того, П.Иено заверил, что никаких проблемой с поставкой в Севастополь продуктов нет.