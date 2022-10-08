Расследуется ЧП на Крымском мосту

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина на место ЧП оперативно выехали следователи и криминалисты.

Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела устанавливает обстоятельства происшествия на Крымском мосту, где утром 8 октября на автомобильной части со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.

По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

Из воды уже подняты тела двух погибших – мужчины и женщины, их личности устанавливаются.

В рамках расследования следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация.

Расследование уголовного дела продолжается.