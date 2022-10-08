После ЧП проезд по Крымскому мосту ограничен

По предварительным данным, на одном из участков Крымского моста загорелась цистерна с топливом. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются.

Движение по автомобильной и железнодорожной частям моста ограничено, готовится запуск паромной переправы через пролив, сообщает ТАСС.

На подъездах к мосту для водителей разворачиваются пункты питания, обогрева. В Керчи обустроены стоянка, штаб, палатки и туалеты на площадке аэропорта Багерово.

Стоянки для водителей автомобилей организованы и на материковой части. Краснодарский край готов открыть семь стоянок в случае необходимости, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба региона.

«Для водителей, которые не могут проехать по Крымскому мосту, организовали стоянки: в районе поселка Ильич и на развилке Тамань – Волна. Также организуют полевые кухни, туалеты. Краснодарский край готов открыть семь стоянок в случае необходимости», — говорится в сообщении.

Два ближайших поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь задерживаются в пути. Об этом заявили в компании «Гранд сервис экспресс», которая осуществляет пассажирские перевозки в Крым.

Пригородное железнодорожное сообщение с Крымом приостановлено до устранения последствий ЧП на Крымском мосту, сообщили в справочной Южной пригородной пассажирской компании, осуществляющей перевозки в Республике Крым и Севастополе.